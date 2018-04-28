Adana Demir kurtuldu, Altınordu son haftaya kaldı

1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde Mustafa Uğur'un takımı Adana Demirspor ile Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu kozlarını paylaştı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibinin golünü 56. dakikada Senegalli forvet Theo Mendy kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor 40 puana yükseldi ve alt sıralardan kurtularak ligde kalmayı garantiledi. Altınordu ise 52 puanda kalarak play-off hattının dışında kaldı



Ligin son haftasında Adana Demirspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Altınordu sahasında Erzurumspor'u konuk edecek ve en yakın rakibi ile play-off mücadelesi verecek