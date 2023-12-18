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Gündem Adana Büyükşehir Belediyesine rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Adana Büyükşehir Belediyesine rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2023-12-18 09:49:00 -
Adana Büyükşehir Belediyesine rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı.Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi.

Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Yorumlar

OMUT

Eee bu chp zihniyeti normaldir. Ama madem büyle bir şey var dı ki var olduğuna inanıyorum ama niye iki iç ay seçime kala bu operasyon.
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