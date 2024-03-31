Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Zeydan Karalar kazandı

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi. CHP’liler merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı’nda ve Adana Büyükşehir Belediyesi önünde kutlama yaptı. Bu sırada gazetecilere konuşan Karalar, “Kazanıp 5 yıl hizmet yaptığım bir yerde tekrar kazanamasaydım suçlu bendim. Seyhan’dan sonra halkımız bizi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Bu seçimde de ittifak olmadan 10 puan farkla seçim kazanmak çok önemli. Mevcut ilçelerimize birkaç ilçe daha ekliyoruz. Yüreğir’in yüzde 65’i sayıldı, yüzde 3,5-4 öndeyiz. Tufanbeyli’yi, Yumurtalık’ı, Karataş’ı, İmamoğlu’nu, Aladağ’ı kazandık. Pozantı’da müthiş bir çekişme var. İtirazlar olur. Adana’da son durum böyle. Sokaklar dolu, bizim halkımız böyle önde bitirmemizi bekliyordu. Adana halkını sevindirdiğim için olağanüstü mutluyum” diye konuştu.

“Adana halkına bir teşekkür edeceğiz”

Adana halkına teşekkür konuşması yapacağını kaydeden Karalar, “Biz imzalı tutanaklarla konuşuyoruz. Zaten Adana’da bir manipülasyon söz konusu olmaz bizler olduğu sürece. Bunu yapmaya teşebbüs eden de olmaz. Bizim en büyük başarımız sandıktaki imzalı tutanakları almak. Bu da bizim ödülümüz. Örgütümüze buradan çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen saat 23.00’dan sonra bir konuşma yapacağız. En azından Adana halkına bir teşekkür edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Adana hafife alınacak bir il değil”

Adana’yı bölgenin birinci ili yapmak için çalışacağını aktaran Karalar, “Özellikle ulusal televizyonlarda İstanbul, Ankara ve İzmir önde diye haberler var. İstanbul, Ankara ve İzmir bizim göz bebeğimiz, hiçbir itirazımız yok. Ancak Adana, Bursa, Aydın, Antalya ve birçok ilde CHP önde. Adana nüfus olarak 4. il olamaz fakat iddiam odur ki Adana’yı tekrardan bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapmak. Ayrıca haber kanallarında en azından hava raporu okunurken 4. il Adana sayılırdı, onun da tekrardan gündeme gelmesini sağlayacağız. Adana hafife alınacak bir il değil” dedi.

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Kaynak: İHA