Adana Buruk emekliye ayrılan TOKİ konutların teslimi ne zaman
Adana Sarıçam Buruk emekli evleri anahtar teslimi ne zaman? TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ projeleri kapsamında dar, orta gelirli, emekli, engelli ve şehit yakınlarına konut ihtiyacını karşılamakta. Adana Buruk konutlarında emekli kategorisinden hak sahibi olan vatandaşlar konutların teslim tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor.25 Ağustos 2019 Pazar 19:30
TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ projeleri kapsamında dar, orta gelirli, emekli, engelli ve şehit yakınlarına konut ihtiyacını karşılamakta. Adana Buruk konutlarında emekli kategorisinden hak sahibi olan vatandaşlar konutların teslim tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor.
Adana Buruk emekliye ayrılan TOKİ konutların teslimi ne zaman sorusuna TOKİ’den, “Projemizin teslim tarihi henüz belirlenmemiştir. Teslim programına yönelik gelişmeleri web sitemiz www.toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.” açıklaması yapıldı.
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