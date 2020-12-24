Adana açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki bir kişi tahliye edildi
ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki bir kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş açıklarında özel bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, teknedeki kişiyi kurtardı.
Teknenin yedeklenerek Karataş Limanı'na çekildiği belirtildi.