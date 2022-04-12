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Siyaset Adamın bir bildiği varmış demek ki! CHP'li başkanın söyledikleri doğru çıktı
Siyaset

Adamın bir bildiği varmış demek ki! CHP'li başkanın söyledikleri doğru çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; "Altılı masa bildirisini AB elçisine CHP’deki büyükelçi götürdü" sözlerinin ardından Melih Gökçek; " CHP’li Hatay belediye başkanının “cumhurbaşkanı adayımızı biz değil dış güçler belirleyecek" dediğini hatırlatarak, adamın bir bildiği varmış… şimdi iş ayyuka çıktı…" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 12:51:00 -
Adamın bir bildiği varmış demek ki! CHP'li başkanın söyledikleri doğru çıktı

 Yeni Akit/Ankara 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; "Altılı masa bildirisini AB elçisine CHP’deki büyükelçi götürdü" sözlerinin ardından Melih Gökçek; "Kılıçdaroğlu'nun bildiriyi Almanya büyükelçisine gönderdiği ayyuka çıktı" dedi.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı ve çok ses getiren mesajında şunları yazdı:

"KILIÇDAROĞLU’NUN ALTILI MASA BİLDİRİSİNİ DÜZELTTİRMEK İÇİN ALMAN BÜYÜKELÇİSİ JÜRGEN SCHULZ’A GÖNDERDİĞİ AYYUKA ÇIKTI.
YA 6 LİDERİN İSTİFA ETMESİ YA DA 5 LİDER “Bu durumdan haberimiz yok” DİYEREK KK’NUN KENDİLERİNİ DIŞ GÜÇLERE PEŞKEŞ ÇEKMESİ NEDENİYLE İTTİFAKI BOZMALARI GEREKİR.
CHP’Lİ HATAY BELEDİYE BAŞKANI; “Cumhurbaşkanı adayımızı biz değil dış güçler belirleyecek" DEMİŞTİ…
ADAMIN BİR BİLDİĞİ VARMIŞ…
ŞİMDİ İŞ AYYUKA ÇIKTI…"

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