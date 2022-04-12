Adamın bir bildiği varmış demek ki! CHP'li başkanın söyledikleri doğru çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; "Altılı masa bildirisini AB elçisine CHP’deki büyükelçi götürdü" sözlerinin ardından Melih Gökçek; " CHP’li Hatay belediye başkanının “cumhurbaşkanı adayımızı biz değil dış güçler belirleyecek" dediğini hatırlatarak, adamın bir bildiği varmış… şimdi iş ayyuka çıktı…" dedi.
Yeni Akit/Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; "Altılı masa bildirisini AB elçisine CHP’deki büyükelçi götürdü" sözlerinin ardından Melih Gökçek; "Kılıçdaroğlu'nun bildiriyi Almanya büyükelçisine gönderdiği ayyuka çıktı" dedi.
Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı ve çok ses getiren mesajında şunları yazdı:
"KILIÇDAROĞLU’NUN ALTILI MASA BİLDİRİSİNİ DÜZELTTİRMEK İÇİN ALMAN BÜYÜKELÇİSİ JÜRGEN SCHULZ’A GÖNDERDİĞİ AYYUKA ÇIKTI.
YA 6 LİDERİN İSTİFA ETMESİ YA DA 5 LİDER “Bu durumdan haberimiz yok” DİYEREK KK’NUN KENDİLERİNİ DIŞ GÜÇLERE PEŞKEŞ ÇEKMESİ NEDENİYLE İTTİFAKI BOZMALARI GEREKİR.
CHP’Lİ HATAY BELEDİYE BAŞKANI; “Cumhurbaşkanı adayımızı biz değil dış güçler belirleyecek" DEMİŞTİ…
ADAMIN BİR BİLDİĞİ VARMIŞ…
ŞİMDİ İŞ AYYUKA ÇIKTI…"