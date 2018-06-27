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'Adalet yürüyüşü'ne katılmıştı! Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti!

Geçtiğimiz sene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde 'Adalet yürüyüşü'ne katılan Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:02
'Adalet yürüyüşü'ne katılmıştı! Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti!

Usta sanatçı Genco Erkal, 24 Haziran seçimlerinin ardından "Nöbeti devretme günü gelmedi mi?" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifa davet etti.

"NÖBETİ DEVRETME GÜNÜ GELMEDİ Mİ?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz sene başlattığı 'Adalet Yürüyüş'üne katılan ve Kılıçdaroğlu'nun koluna girerek yürüdüğü anların fotoğrafını paylaşan Genco Erkal, "Sayın Kılıçdaroğlu, size saygım sonsuz. Adalet yürüyüşünde sizinle kol kola yürüdüm. Demokrasi kültürümüze yaptığınız katkılardan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Ama nöbeti devretme günü gelmedi mi sizce?" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:02
  1. Kılıçdaroğlu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kemal Kılıç
  4. Muharrem İnce
  5. genco erkal

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar5 sa önce
    Adalet yürüyüşü o yaşta bir insanın yapabileceği güzel bir eylemdi...ancak adam maalesef seçim kazanamıyor...dürüst olabilir ama dürüstlük bu ülkede seçim kazandırmaz...
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