'Adalet yürüyüşü'ne katılmıştı! Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti!
Geçtiğimiz sene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde 'Adalet yürüyüşü'ne katılan Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.27 Haziran 2018 Çarşamba 18:02
Usta sanatçı Genco Erkal, 24 Haziran seçimlerinin ardından "Nöbeti devretme günü gelmedi mi?" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifa davet etti.
"NÖBETİ DEVRETME GÜNÜ GELMEDİ Mİ?"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz sene başlattığı 'Adalet Yürüyüş'üne katılan ve Kılıçdaroğlu'nun koluna girerek yürüdüğü anların fotoğrafını paylaşan Genco Erkal, "Sayın Kılıçdaroğlu, size saygım sonsuz. Adalet yürüyüşünde sizinle kol kola yürüdüm. Demokrasi kültürümüze yaptığınız katkılardan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Ama nöbeti devretme günü gelmedi mi sizce?" dedi.
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