0553 313 94 23

Adalet Komisyonu sporda şiddeti görüşüyor

TBMM Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:36
Adalet Komisyonu sporda şiddeti görüşüyor

TBMM Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.


AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Adalet Komisyonu üyesi milletvekillerine kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Bak, e-bilet sisteminin uygulandığını belirterek, ceza alan bir kişinin başka birinin biletiyle spor müsabakalarını izlemeye girdiğini ifade etti. Bak, “Bakanlıklarımızın gördüğü aksaklıkları bitirecek şekilde arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde 20 maddeden oluşan bir kanun teklifi hazırladık. Özellikle de spor temel ilkeleri vardır. Spor alanlarının tanımını genişletiyoruz. Spor müsabakalarının yapıldığı alanlara taraftarın sürekli veya geçici olarak toplandığı yerleri, müsabakanın yapılacağı yere gidiş-geliş güzergahları, taraftarların seyahat ettikleri araçları, takımların kamp yaptığı yerleri anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Susuz kaldı denilmişti! Merkel yine titredi
    1. Susuz kaldı denilmişti! Merkel yine..
    2. OBBKT’ye bir ödül daha
    3. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    4. Şehit Mehmet Boşnak kabri başında..
    5. Edirne’de akıl almaz kaza
    6. Jody Lukoki Akit'e konuştu: Konyaspor..
    7. Vali Demirtaş: "Adana’nın tarımsal..
    8. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    9. Murat Karahan için "İtalya'nın Türk'ü"..
    10. İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    11. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    12. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    13. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    14. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    15. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    16. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    17. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    18. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    19. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    20. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu