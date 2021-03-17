Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi İŞKUR kura çekimi sonuçları isim listesi

Adalet Bakanlığı 1287 yeni personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1287 temizlik görevlisi alınacak. İŞKUR üzerinden başvuru ekranı ve başvurular alınmaya başladı. 8 Mart’ta sona ermişti. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş olanlar ile yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecek. Adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri gerekiyor. Adalet Bakanlığı İŞKUR temizlik görevlisi alımları için kura çekilişi yapıldı.

Adalet Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları isim listesi

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Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı ile ilgili detaylar

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.