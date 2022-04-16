Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı sonuçları ve isim listesi sorgulama!

Başvurularının 1 Mart’ta başlayıp 17 Mart’ta sona erdiği Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alacak. Alımla ilgili geçtiğimiz ay başvurular tamamlandı ve adaylar heyecanla sonuç açıklama tarihine odaklandı. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.

Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.

9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınavı ne zaman?

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için tüm gözler, bakanlığın Pgm.adalet.gov.tr internet sitesinin duyurular sayfasına çevrilmiş durumda.