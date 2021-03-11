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Ekonomi Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1442 personel alacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı ile Gardiyan alımı başvuru ekranı! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 22:09:00 -
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları, kura tarihine az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı başvuruları 8 Mart’ta sona erdi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılacak. Belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığın internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.

Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alınacak.

Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecek. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor.

Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

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