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Ekonomi Adalet Bakanlığı İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra Katibi başvuru sonuçları açıklandı mı?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra Katibi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 11 Bin 544 personel alımı ilanı için başvuru süreci tamamlandı. Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak olan alımların başvuru sürecinin sona ermesi üzerine adaylar, gözlerini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, Adalet Bakanlığı İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra Katibi başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra Katibi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 15:18:00 -
Adalet Bakanlığı İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra Katibi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı tarafından açılan başvuru süreci tamamlandı. 11 Bin 544 personel alımında başvuru sürecinin sona ermesi üzerine başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başlandı. Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak olan alımların başvuruları tamamlanmasıyla adaylar, gözlerini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

Adalet Bakanlığı’nın alım ilanına binlerce aday başvuruda bulundu. Zabıt Katibi, İKM, Mübaşir, CTE, İcra katibi gibi farklı unvanlarla toplamda 11 Bin 544 kişilik alım gerçekleştirilecek.

Klavye sınavı gerektiren Zabıt katibi, İcra Katibi gibi unvanlar için klavye sınavına alım yapılacak sayının 20 katı aday klavye sınavına çağırılacak. Mübaşir ve infaz koruma memuru alımında alım sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra Katibi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra Katibi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı alımlarında her şehrin ilgili komisyonu tarafından farklı tarihlerde sonuç açıklama tarihleri olacak. Başvuru sonuçları için başvuru yaptığınız ilgili şehirlerin valilik sayfalarından duyurular kısmını takip etmeniz gerekir. Bununla birlikte geçtiğimiz senelerde yapılan alımlarda sonuçlar başvuru sürecinin sona ermesinden sonra yaklaşık 2-3 hafta içinde duyuruldu. Başvuru sonuçlarının belli olmasıyla birlikte klavye sınavı süreci ve sözlü sınav süreci başlayacak.

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