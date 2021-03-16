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Ekonomi Adalet Bakanlığı, CTE personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı, CTE personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı, CTE bünyesine 11 bin 484 personel alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için başvuru süreci 12 Mart tarihinde tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler Adalet Bakanlığı, CTE personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. 12 Mart tarihinde tamamlanan başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin aramalar hız kazandı. Peki, Adalet Bakanlığı, CTE personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:09:00 -
Adalet Bakanlığı, CTE personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı, bünyesine 11 bin 484 personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alımlar için başvuru süreci 12 Mart tarihinde tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler Adalet Bakanlığı, CTE personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine toplamda 11 bin 484 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu personel alımı için 12 Mart tarihinde tamamlanan başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin aramalar hız kazandı.

Adalet Bakanlığı, CTE personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 11 bin 484 sözleşmeli personel alımı için başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Bir önceki alımlarda 2 haftalık bir süreç olmuştu. Dolayısıyla gözler 27 Mart tarihine çevrildi.

Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinden duyurulacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ise herhangi bir duyuru yapılmayacak.

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