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Adalet Bakanlığı 50 bin 480 personele eğitim verdi

Adalet Bakanlığınca, son 5 yılda aralarında mübaşir, zabıt katibi, icra katibi, icra müdür ve müdür yardımcısı, yazı işleri müdürlerinin bulunduğu 50 bin 480 personele eğitim verildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:17
Adalet Bakanlığı 50 bin 480 personele eğitim verdi

Adalet Bakanlığı, son 5 yılda aralarında mübaşir, zabıt katibi, icra katibi, icra müdür ve müdür yardımcısı, yazı işleri müdürlerinin bulunduğu 50 bin 480 personele hizmet içi eğitim verdi.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin mesleki ve kişisel bilgilerinin, beceri, yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlendi.

Bakanlık bu çalışmasıyla, adalet hizmetlerinde kaliteyi artırmak, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlamayı amaçladı.

Eğitim Dairesi Başkanlığınca, Ankara Personel Eğitim Merkezi ve Rize Personel Eğitim Merkezinde yürütülen eğitimlerde personelin kişisel gelişime dönük dersler de verildi.

Bakanlığın eğitim programları kapsamında son 5 yılda aralarında mübaşir, zabıt katibi, icra katibi, icra müdür ve müdür yardımcısı, yazı işleri müdürlerinin bulunduğu 50 bin 480 personel eğitim aldı. Böylece tüm adliye çalışanlarının üçte ikisinden fazlasına eğitim verilmiş oldu.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 2020'de ise 20 bin personele eğitim vermeyi hedefliyor.

Öfke kontrolünden yöneticiliğe kadar çeşitli alanlarda eğitim

Eğitim Dairesinin çalışanların bilgi, becerilerinin artırılması, hukukun üstünlüğü, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulması hedefiyle planladığı eğitimlerde çok sayıda branştan uzmanlarca ders veriliyor.

Eğitim programında kişisel gelişime yönelik iletişim, öfke kontrolü, stresle başa çıkma yolları liderlik ve yöneticilik, ekip çalışması gibi derslerin yanında, genel hukuk bilgisi, tebligat hukuku, kalem hizmetleri, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, meslek etiği, mübaşir eğitimi ve kamusal yaşamda protokol yönetimi gibi konular yer alıyor.

 

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:17
  1. Rize
  2. Ankara
  3. Adalet Bakanlığı
  4. eğitim
  5. Eğitim Dairesi Başkanlığı
  6. mübaşir
  7. zabıt katibi
  8. Anadolu Ajansı

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