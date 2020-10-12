Adalet Bakanlığı | Adalet ve yargı işlemlerinden sorumlu olan bakanlığın adı Adalet Bakanlığı'dır. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı var mı? | Sicil kaydı nasıl sorgulanır e devlet…

Adalet Bakanlığı personel alımı

Adalet Bakanlığı personel alımı olup olmadığını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi gün içerisinde sık sık adalet bakanlığı personel alımı konusunu araştırıyor. Personel alımı ilanları Devlet Personel Başkanlığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlarla duyuruluyor.

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Adalet Bakanlığı e devlet

Günümüzde pek çok işlem online olarak yapılabiliyor. Resmi evrak işlemleri, başvurular da e devlet üzerinden yapılabiliyor. Adalet Bakanlığı e devlet sayfası üzerinden pek çok işlem yapılabiliyor.

Adelek Bakanlığı e devlet hizmetleri:

Adli Sicil Kaydı Sorgulama

Adli Sicil Kaydı Doğrulama

Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu

Dava Dosyası Sorgulama

İcra Dosyası Sorgulama

SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali

Veraset İlamı Sorgulama

Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama

Noterlik Belgesi Başvuu Sorgulama

İş Başvurusu

UYAP Akademi Portal Girişi

UYAP Arabulucu Portal Girişi

UYAP Avukat Portal Girişi

UYAP Baro Portal Girişi

UYAP Bilirkişi Portal Girişi

UYAP Elektronik Satış Portal Bilgi Sistemi

UYAP Kurum Portal Girişi

UYAP Uzlaştırmacı Portal Girişi

Sicil kaydı sorgulama e devlet

Sicil kaydı almak isteyenler bu belgenin internetten alınıp alınmayacağını araştırıyor. E devlet ve UYAP üzerinden sicil kaydı işlemlerinizi yapabilirsiniz.

ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

UYAP dava sorgulama

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi yani UYAP internet sitesinden pek çok işlem yapılabiliyor. UYAP internet sitesine e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra sol bölümdeki menünden 'Dosya Sorgulama' bölümüne tıklayarak işlemlerini yapabilirsiniz.

UYAP duruşma tarihi öğren

UYAP internet sitesinden vatandaş girişini seçip sisteme e devlet şifrenizle bağlanabilirsiniz. Sol kısımda bulunan menüden 'Duruşma Sorgulama' butonuna tıklayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

UYAP iş başvurusu

UYAP vatandaş girişinden iş ve staj başvuruları da yapılabiliyor. Sol kısımda bulunan menüden iş ve taj başvurusu kısımlarına tıklayarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

UYAP İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ