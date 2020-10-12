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Gündem Adalet Bakanlığı
Gündem

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı personel alımı | Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler personel alımı olup olmadığını araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı var mı 2020 | UYAP giriş | Dava dosyası nasıl sorgulanır?| UYAP duruşma tarihi öğren | Adalet Bakanlığı iş başvurusu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:53:00 -
Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı | Adalet ve yargı işlemlerinden sorumlu olan bakanlığın adı Adalet Bakanlığı'dır. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı var mı? | Sicil kaydı nasıl sorgulanır e devlet…

Adalet Bakanlığı personel alımı

Adalet Bakanlığı personel alımı olup olmadığını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi gün içerisinde sık sık adalet bakanlığı personel alımı konusunu araştırıyor. Personel alımı ilanları Devlet Personel Başkanlığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlarla duyuruluyor.

ADALET BAKANLIĞI DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

DEVLET PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

RESMİ GAZETE İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı e devlet

Günümüzde pek çok işlem online olarak yapılabiliyor. Resmi evrak işlemleri, başvurular da e devlet üzerinden yapılabiliyor. Adalet Bakanlığı e devlet sayfası üzerinden pek çok işlem yapılabiliyor.

Adelek Bakanlığı e devlet hizmetleri:

  • Adli Sicil Kaydı Sorgulama
  • Adli Sicil Kaydı Doğrulama
  • Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu
  • Dava Dosyası Sorgulama
  • İcra Dosyası Sorgulama
  • SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali
  • Veraset İlamı Sorgulama
  • Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama
  • Noterlik Belgesi Başvuu Sorgulama
  • İş Başvurusu
  • UYAP Akademi Portal Girişi
  • UYAP Arabulucu Portal Girişi
  • UYAP Avukat Portal Girişi
  • UYAP Baro Portal Girişi
  • UYAP Bilirkişi Portal Girişi
  • UYAP Elektronik Satış Portal Bilgi Sistemi
  • UYAP Kurum Portal Girişi
  • UYAP Uzlaştırmacı Portal Girişi

Sicil kaydı sorgulama e devlet

Sicil kaydı almak isteyenler bu belgenin internetten alınıp alınmayacağını araştırıyor. E devlet ve UYAP üzerinden sicil kaydı işlemlerinizi yapabilirsiniz.

ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

UYAP dava sorgulama

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi yani UYAP internet sitesinden pek çok işlem yapılabiliyor. UYAP internet sitesine e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra sol bölümdeki menünden 'Dosya Sorgulama' bölümüne tıklayarak işlemlerini yapabilirsiniz.

UYAP duruşma tarihi öğren

UYAP internet sitesinden vatandaş girişini seçip sisteme e devlet şifrenizle bağlanabilirsiniz. Sol kısımda bulunan menüden 'Duruşma Sorgulama' butonuna tıklayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

UYAP iş başvurusu

UYAP vatandaş girişinden iş ve staj başvuruları da yapılabiliyor. Sol kısımda bulunan menüden iş ve taj başvurusu kısımlarına tıklayarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

UYAP İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

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