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Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak

Adalet Bakanlığı sözlü sınav sonucuna göre mütercim kadrosuna 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca dilinde sözleşmeli personel alımı yapacak.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:17
Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere mütercim kadrosuna 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca dilinde sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Amerikan, Fransız veya Alman dili eğitimi veren ilgili bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

B düzeyinde yabancı dil puanına sahip olma şartı

Ayrıca adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla 2 yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları isteniyor.

Başvuruda bulunanlar arasından 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Başvurular 25 Ekim'de başlayacak

Başvurular 25 Ekim'de başlayacak ve 11 Kasım günü mesai saati bitiminde sona erecek. Adaylar başvurularını Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapabilecek.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar, eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınavın yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Sözlü sınavda adayların mesleki bilgisi, ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama, özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecek.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:17
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Resmi Gazete
  3. Anadolu Ajansı

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