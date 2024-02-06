Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan saldırı açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik saldırıyı lanetleyerek, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini duyurdu.
Bakan Tunç, saldırıya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.