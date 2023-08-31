Adalet Bakanı Tunç'tan süresiz nafaka açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında Funda Görey'e konuştu. Süresiz nafaka konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, Aile Hukuku'nun sil baştan ele alınacağını söyledi.

"Özellikle Aile Hukuku ile ilgili geniş bir çalışmamız var." diyen Bakan Tunç, aile arasındaki anlaşmazlıklarda da arabulucuk sistemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Aile Hukuku'nda arabuluculuğu getirmek lazım. Şu anda aile hukukunda mümkün değil. Aslında birçok ülkede aile hukuku alanında arabuluculuk uygulaması iyi gidiyor. Türkiye'de de aile hukukunda arabuluculuk söz konusu olursa, boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili çözüm yolu olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı.