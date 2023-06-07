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Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması!
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-06-07 20:57:00 -
Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk durumuna ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, Atalay'ın tutukluluk durumunu, "Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan" diye değerlendirdi.

Bakan Tunç'a, Gezi davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay soruldu. Bakan Tunç soruya şöyle cevap verd:

Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var ve Başkanlık bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır.

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