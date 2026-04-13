SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek'ten "Bayğaralar" açıklaması! Suç imparatorluğuna neşter vuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen ve "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütünü yerle bir eden dev operasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, devletin suç yapılarına karşı tavizsiz duruşunu bir kez daha ilan etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz, suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemizi aralıksız sürdürecektir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde Adana merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve Yunan makamlarından iadesini beklediğimiz şahsın yaptığı ‘Bayğaralar’ organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 2 cinayet dahil olmak üzere toplam 52 ayrı suça karıştığı tespit edilen 287 şüpheli yakalanmıştır. Kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, adam kaçırma ve silah bulundurma gibi ağır suçlarla toplum huzurunu hedef alan bu yapının şehirler arası ve uluslararası bağlantıları deşifre edilmiş, örgüt yapısına ağır bir darbe vurulmuştur. Özellikle bazı suçların suça sürüklenen çocuklar üzerinden işlenmiş olması, bu örgütün ne kadar tehlikeli ve istismar odaklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Devletimiz, suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemizi aralıksız sürdürecektir. Bu başarılı operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum" dedi.

