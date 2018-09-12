0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül'den MİT operasyonuyla ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in, MİT tarafından Suriye'de yakalanıp, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili, "Başarılı bir operasyon olmuştur. Bağımsız yargı da hak edene, hak ettiği cezayı verecektir" açıklamasında bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:00
Adalet Bakanı Gül'den MİT operasyonuyla ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Gül, Konya'da, Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Gül, 2013 yılında, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in, MİT operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yargının, hak edilen cezayı vereceğini vurgulayan Bakan Gül, şunları söyledi:

"MİT Başkanlığı'nın başarılı bir operasyonu ile Reyhanlı saldısının faili olarak aranan firari şahıs, Türkiye'ye getirildi ve yargı organlarına teslim edildi. Reyhanlı saldırısı, bizim canımızı yakan, vatandaşlarımızı kaybettiğimiz acı bir hadiseydi. Bunun üzerine yapılan yargılamada 9 sanık, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. İsmi geçen Yusuf Nazik, firariydi. Bu kişi ile ilgili de Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ayırma kararı vermişti. 2018/351 esas sayılı dosyada, bu dosyanın görülmesine yönelik bir karar vardı. Yargılama yine aynı karar üzerine Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecektir. Failler, elbette hak ettiği cezayı alacaktır. Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargı da hak edene, hak ettiği cezayı verecektir." 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:00
  1. Konya
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'da öyle bir şey yaptı ki... Ülke şaşkına döndü
    1. İspanya'da öyle bir şey yaptı ki.....
    2. Raikkönen'in yeni adresi açıklandı
    3. Devriye görevine çıkan hudut askerleri..
    4. Kansızlık bebeklikte başlıyor
    5. Başkan Yıldırım, İbrahim Eren’i kabul..
    6. Adalet Bakanı Gül'den MİT..
    7. Binali Yıldırım, AK Parti heyetini..
    8. Hayatı zehreden büyük azaba son
    9. Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam:..
    10. 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası!
    11. Çaldıkları milyon dolarlık sefer..
    12. Antalya'da trafik kazasındaki..
    13. İkiz çocuklara dair bilinmeyenler
    14. Bayraktar: TEKNOFEST tüm dünyada yankı..
    15. Babasını 50 bıçak darbesiyle katleden..
    16. Türkiye'den istediğini alamayan ABD..
    17. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    18. Türkiye'den AGİT'e terör resti!..
    19. AB Komisyonu Başkanı Juncker'den dolar..
    20. Anne jimnastiği onu ilerde sporcu..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak