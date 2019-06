Adalet Bakanı Gül’den FETÖ açıklaması: “İadenin gerçekleşmesini istiyoruz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in iade sürecine ilişkin, "İadenin gerçekleşmesini ve Türk yargı makamlarının taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’nin başkenti Washington’da Amerikalı mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi. Bakan Gül, görüşme sonrasında Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek ABD’deki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk vatandaşlarıyla Türk gününü New York’ta beraber kutlamak ve ABD Adalet BakanıWilliam Barr’la görüşmek üzere Washington’a geldiğini belirten Bakan Gül, “New York’ta vatandaşlarımızla beraber olduk. New Haven’de cami kundaklanmıştı biliyorsunuz. Orada vatandaşlarımızla yine bir arada olduk ve camiyi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. İslam karşıtlığının ve faşizmin getirmiş olduğu tabloyu orada bir kez daha kınadık. Hangi din, inanç olursa olsun o dine ya da inanca karşıtlığın insanlık için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha orada paylaşmış olduk” dedi.

ABD Adalet Bakanı William Barr ile bir araya geldiğini ifade eden Gül, “Türkiye ile ABD arasındaki uluslararası adli konularla ilgili meselelerimizi değerlendirdik. Türkiye adli yardımlaşma konusundaki uluslararası sözleşmeler çerçevesindeki meselelerimizi konuştuk. Güzel verimli bir toplantı gerçekleşti. Sonra senato ve temsilciler meclisinde temaslarımız ve ziyaretlerimiz oldu. Umarım güzel sonuçlar elde edilir” diye konuştu.

“İadenin gerçekleşmesini istiyoruz”

Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in iade iadesiyle ilgili Adalet Bakanı Gül, “Türkiye’nin ve Türk makamlarının bir çok kez ifade ettiği hususlarla ilgili bir gelişme şu an itibariyle olmadı. Oysa uluslararası sözleşmeler gereği bu konuda önemli bir adımın şimdiye kadar atılması gerekiyordu. Özellikle Türk yargı makamlarının ABD’ye iletmiş olduğu deliller, belgeler ve iade talepnameleri buraya ulaşmasına rağmen konunun adli mercilere intikal ettirilmemiş olmasını kabul edebileceğimiz bir konu değildi. Bunu daha öncede defalarca başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız ve büyükelçimiz aracılığıyla her mevkide her platformda dile getirdiğimiz konular. Ancak bir gelişme olmaması kabul edilebilir durum değildi. Bugün de göreve yeni gelmesi sebebiyle de sayın bakanla bu konuları değerlendirdik. Umarım bu konularla ilgili ortaya çıkan yeni delillerin de değerlendirilmesiyle olumlu bir gelişmenin meydana gelir. Yargılama aşamasında çıkan tüm deliller de buradaki makamlara iletildi. Dolayısıyla biz bir hukuk devletinde olması gereken şeyi istiyoruz. İadenin gerçekleşmesini ve Türk yargı makamlarının taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Bu dönemde de bu konuda daha duyarlı bir dikkatin meydana geleceğine daha özenli bir çalışmanın ya da gündemin masada olacağına inanmak istiyorum. Bu konudaki Türk halkının beklentilerini ifade etme imkanı bulduk” dedi.

“Hukukun gerçekleşmesi için gayretimizi sürdüreceğiz”

FETÖ’nün ABD’deki okullarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gül, “Bu konularla ilgili birkaç ay önce Türkiye’de ABD yetkilileriyle hem adalet hem dışişleri hem içişleri bakanlığı ve savcılık nezdinde toplantılar yapıldı. Akabinde de çıkan tüm deliller, bir takım belge ve bilgiler de paylaşıldı. Bu süreç, elbette buranın yetkili makamların yaptıkları soruşturma devam ediyor. Bizler de o sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanmasını elbette bekliyoruz. Şu anda genel itibariyle yargı makamlarının, Adalet Bakanlığının uhdesinde olan bir dosya olduğu için biz kendi tezlerimizi, delillerimizi paylaşmış olduk. Süreç devam ediyor. Daha dikkatli özenli bir sürecin olmasını bekliyoruz.Hep birlikte takip edeceğiz hukukun gerçekleşmesi için gayretimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bakan Gül ziyareti kapsamında Türkiye ile ABD arasındaki hukuki adli konuların bir çoğunu görüştüklerine belirterek ABD ile yargı işbirliği konusuyla ilgili, "Türk yargısı bağımsızdır. Mahkemeler, savcılar bağımsızca kararını verirler. Dolayısıyla bizim sadece temasımız adli işbirliği dediğimiz her iki ülke arasındaki tanıklar, diğer hukuki konularda adli yardımlaşma hususu. Bu zaten iki ülkenin terörle ortak mücadele anlamında vermiş olduğu bir yardımlaşma, bir prosedür. Nitekim bazı terör örgütü mensuplarının Türkiye’de dinlenmesi, adli yardım talepleri oldu ABD’nin. Bu konuda Türkiye bu talepleri de yerine getirdi adli yardımlaşma hususundaki birlikteliğini sürdürdü. Dolayısıyla bu çerçevede bir yardımlaşma söz konusu. Onun ötesinde elbette yargı kendi mecrasını, kendi sürecini kendisi belirliyor” şeklinde konuştu.

Temsilciler Meclisi üyesi ve senatörlerle görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Gül, “Türkiye’nin, ABD’nin stratejik müttefiklik pozisyonunu hatırlatan, bu konuda diyalog zeminlerinin her zaman açık olmasına yönelik hususları paylaştık. Çünkü Türkiye insanlığın ortak tehdidi olan terör örgütleriyle mücadele ederken hukuku kendisine pusula tahin etmiş bir devlet. Bu çerçevede de elbette ülkemizin çıkarları, ABD ile olan uzun yıllara sarih müttefiklik bu konuların genel itibariyle önemi ve meselelerle alakalı Türkiye ile ilgili varsa sorular, kanaatler bunların hepsini paylaşma imkanı oldu. Bu tür diyaloglar çok önemli zeminler eğer güçlüyseniz, haklıysanız her platform, her ortam, herkesle, tüm tezlerinizi konuşabilirsiniz. Türkiye bu anlamda çok rahat bir şekilde, her meseleyi konuşabilecek öz güvene sahip. Çünkü biz içe kapanık, hukuk devletinden kopuk bir ülke değiliz. Biz her platformda tezlerimizi konuşabiliriz. Nitekim bu çerçevede faydalı, çok verimli görüşmelerimiz, temaslarımız oldu. Türkiye’yi Türk halkının beklentilerini ve bu anlamdan Türkiye’nin kendi duruşunu, pozisyonunu, elbette çok rahat bir şekilde konuştuk. Başarılı, verimli bir temas oldu diyebilirim” dedi.