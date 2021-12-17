Adalet Bakanı Gül'den 'ekonomi' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fiyat artışlarından çalışanlarımızın etkilenmemesi için çalışmaları hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürdürüyor. Kamu çalışanlarına, memurlara, esnafımıza, emeklilere, dar gelirlilere, ücretle geçinen tüm kesimlere yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bakan Gül, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Gül, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'ın her zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir destek verdiğini, Elazığ'da AK Parti'nin tabelasını milletin astığını söyledi.

Kentin, milletin tabelasını astığı AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana en güçlü desteği veren yerlerden biri olduğunu kaydeden Gül, parti teşkilatına teşekkür etti.

Mevki ve makamların gelip geçtiğini, aslolanın teşkilat ve milletle olan siyaset yolculuğu olduğunu dile getiren Gül, Elazığ'a hizmet etmenin büyük onur olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'a her zaman büyük önem verdiğini belirtti.

Depremden bir yıl sonra Elazığ'a Cumhurbaşkanının geldiğini ve yaklaşık 25 bin konutu teslim ettiklerini anımsatan Gül, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir afetti. Büyük bir üzüntü yaşadık. Rabb'im bir daha yaşatmasın. Elazığ'a ve ülkemize bir kez daha geçmiş olsun. Önceki hadiselerde vatandaşlarımız nerede bu devlet, yanımda kimse yok derken Allah vermesin afetleri ama afet olduğunda da artık yanımda bu devlet diye bir anlayışı AK Parti hükümetleri Cumhurbaşkanı bu ülkemize kazandırmıştır. Bunu da daha da ileriye götüreceğiz. Esas itibarıyla bu, milletimizin öteden beri görmesi gereken bir durumdu. Bu hizmetleri AK Parti getirdi. Bu konuda da özellikle çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz."

Elazığ'a sanayisiyle, sağlık ve üniversite alanındaki hizmetleriyle merkezi hükümet olarak her türlü desteği sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Gül, AK Parti'nin 19 yıllık hükümet hizmetleriyle daima milletin bütün sorunlarını tek tek çözerek yoluna devam ettiğini kaydetti.

AK Parti'nin daima yapan, inşa eden, Türkiye'yi büyüten, geliştiren, kalkındıran bir hatta olduğunu aktaran Gül, dünya demokrasi tarihine de bu anlamda millette iç içe geçmiş başka bir siyasi hareket örneğinin bulunmadığını belirtti.

"Neden? Çünkü AK Parti milletle beraber yol yürüme siyasetinin adıdır. Nereden geldiğimizi, kiminle geldiğimizi unutmayalım. Biz siyasal mühendislikle, mağrurlarla, statükocularla gelmedik. Biz milletle, mağdurlarla, Elazığ'ın garip gurabasıyla geldik. Nereden geldiğimizi, kiminle geldiğimizi unutmayalım ki daha fazla bu millete hizmet edelim." ifadelerini kullanan Gül, başarılarını millete yüzlerini daima dönmeleri sayesinde olduğunu aktardı.

Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Milletimizin hangi sorunu varsa bu sorunu gidermenin adı siyasettir, bu siyaseti yapan parti de AK Parti'dir. Bunu yaptığımız için de milletimiz bizlere her zaman desteğini sürdürüyor. Vesayetin karşısında dimdik durduk. Bugün 17 Aralık. 17-25 Aralık operasyonu oldu bu ülkede. Yargı, emniyet ve kurumlara sızmış FETÖ hainlerinin, paralel yapının, terör örgütünün organizasyonuyla kumpaslarıyla Türkiye diz çöktürmeye çalışıldı ve sonunda 15 Temmuz'a kadar giden ve öncesindeki yaşanan hadiseler. Türkiye bu anlamda da mücadelesini, terörle etkin şekilde mücadelesini başarıyla verdikçe her alanda da başta terörle mücadele alanında da çok önemli başarılar elde etmektedir. Türkiye artık vesayete, statükoya, kumpaslara, ayak oyunlarına, milletin iradesini fesada çevirmeye, milletle kavga eden anlayışa asla izin vermeyecektir. Milletimizin sorunlarına da göz yummaya hakkımız yok. Sorunlarını bileceğiz. Esnafımızın, işçimizin, dar gelirli vatandaşımızın milletimizin hangi sorunları var elbette bu sorunların farkında olarak çözme kararlılığını yine ortaya koyuyoruz. Bu sorunlara, sıkıntılara gözümüzü yumup başımızı kuma gömemeyiz."

Asgari ücretin belirlenmesi

Bu anlamda da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili açıklama yaptığını anımsatan Gül, tarihi bir artışla bu konuda işçilere, çalışanlara çok büyük bir destek verdiğini, tüm çalışanlarda bir bayram havası olduğunu kaydetti.

İşverenlere de ilave bir yük getirmeden mümkün olduğunca bu yükü almaya yönelik bir çalışma ortaya konduğunu dile getiren Gül, hem işçi hem işveren hem de çalışma barışı anlamında önemli bir başarı ortaya konduğunu anlattı.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelik kararın da çok tarihi bir karar olduğunu bildiren Gül, "Siyasetimizde yıllarca bir hayal olarak, her siyasi partinin bir hedefi olarak ortaya konan bu hedef Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararla ve liderliğiyle de ortaya konmuştur. Bütün vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, çalışma hayatımıza hayırlı uğurlu olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fiyat artışlarından çalışanlarımızın etkilenmemesi için çalışmaları hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürdürüyor. Kamu çalışanlarına, memurlara, esnafımıza, emeklilere, dar gelirlilere, ücretle geçinen tüm kesimlere yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Fiyat artışlarından vatandaşlarımızın çalışanlarımızın etkilenmemesi için çalışmalarımızı da yapacağız. 3600, sözleşmelilerin kadroya geçmesi, ek göstergeler olsun tüm hususlarda da toplumun tüm kesimleriyle ilgili iyileştirmeleri sürdüreceğiz. Milletimizin bütün sorunlarını çözme kararlılığındayız. Türkiye'de bir inşa edenler var. Bir de projesi vizyonu olmadan, daha haritada yerini gösteremeyecekleri yerlerde Türkiye, bugün ülkemizin menfaatleri için sahada ve oyun kurucu olarak görev üstlenmiş durumda."

Türkiye'nin bu konuda sahada ve masada çok önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Gül, "Ama sorsanız hiçbir projesi, vizyonu olmayan, Türkiye'nin bu konudaki tasavvuruna hayalleri yetişemeyenlerin bu ülkeyi yönetmeye de hiçbir imkanları, kapasiteleri olmadığını milletimiz çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa

AK Parti'nin 19 yılda her alanda olduğu gibi özgürlükler ve temel hakların geliştirilmesi anlamında da çok önemli katkılar yaptığını kaydeden Gül, bunu yeni anayasayla da taçlandırmak istediklerini bildirdi.

"AK Parti'nin iyi niyetiyle ya da uygulamadaki birtakım desteklerle değil, bunun vatandaşımızın doğuştan getirdiği bir haktır, anayasal haktır. Ne olursa olsun buradan geriye değil ancak ileriye gidilir diye bir anayasal teminata özgürlüklerin alınmasına ihtiyaç vardır, bu zaruri bir durumdur." diyen Gül, şöyle devam etti:

"İşte 'Toplumun her kesimiyle kucaklaşacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız' diyenler, '10 yıl önce baş örtülü bir kişi memur olabilsin, üniversitede okuyabilsin, bunu anayasal güvence altına alalım' dediğimizde ve 411 milletvekili 'evet böyle olması lazım, bu ülke başı açık, başı örtülü kim olursa olsun, nasıl isterse öyle yaşasın, nasıl isterse öyle inansın, nasıl isterse öyle düşünsün ve o şekilde giyinsin, yaşam tarzına kimse karışmasın, bu ülke böyle bir ülkedir' diyerek buna oy verdiğinde CHP hemen soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı. 411 el özgürlüğe kalkmıştı ama 'kaosa el kalktı' diye bu konuda bir muhalefet ortaya çıktı. Buyurun, yeni anayasa diyoruz. Gelin, pazartesinden itibaren hiçbir kimsenin, başı açığı da başı örtülüsü de kılık kıyafetinden dolayı kamusal, eğitim öğrenim, memuriyet haklarından yararlanma konusunda hiçbir engel olamaz, engellenemez diye, işte yeni anayasa yapalım diyoruz. Gelin bu konuda samimiyseniz milletimizin bu temel hakkı, anasının ak sütü kadar helal olan bu özgürlüklerini yeni anayasayla, anayasal güvence altına alalım. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına evet deyin Türkiye'yi yeni yüzyıla özgürlükçü ve daha sivil bir şekilde milletimizle beraber geleceğe güvenle, emin adımlarla taşıyalım."

Bakan Gül, Türkiye'de ekmeği de özgürlüğü de büyüterek yeni yüzyıla doğru emin adımlarla yürüme kararlığında olduklarını belirterek "Bunu da inşallah milletimizle beraber yapacağız. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı aşacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, 2023 yılında yine milletimize hizmet etme anlamında çok iyi bir destekle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.