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Ekonomi Adalet Bakanı Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar'dan HKÜ'ye ziyaret
Ekonomi

Adalet Bakanı Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar'dan HKÜ'ye ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:57:00 -
Adalet Bakanı Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar'dan HKÜ'ye ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Hasan Kalyoncu Üniversitesini (HKÜ) ziyaret etti.

HKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKNOFEST 2020 dolayısıyla kentte bulunan Bakan Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi'ni gezdi.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, heyete merkez hakkında bilgi verdi.

TÜBİTAK projelerini kazanan girişimci öğrencilerin ve TEKNOFEST'te finale kalan teknoloji takımlarının projelerini inceleyen Bakan Gül ve beraberindeki heyet, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayraktar, bu yıl finale kalamayan su altı robotu projesinin sahibi öğrencilere, gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST için çalışmalarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.



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