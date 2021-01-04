  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Gül ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "darbe çağrışımı" tepkisi:
Aktüel

Adalet Bakanı Gül ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "darbe çağrışımı" tepkisi:

Gül: "Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz" - Altun: "Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:00:01 -
Adalet Bakanı Gül ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "darbe çağrışımı" tepkisi:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz." paylaşımında bulundu.

Bakan Gül, Twitter mesajında, "Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz. (Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!)" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Organize yalanı parlatan Ekrem İmamoğlu ve Cem Yılmaz'a sert tepki
Gündem

Organize yalanı parlatan Ekrem İmamoğlu ve Cem Yılmaz'a sert tepki

Türkiye'yi aciz göstermek isteyen güruh bu sefer SMA hastalarını kullandı. SMA hastlarının tedavi edilmediğini iddia eden organize yalana de..
PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...
Gündem

PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...

2013'te terör örgütüne katılan B.T. kod adlı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu ve verdiği ifadelerde; örgüt içindeki iğrenç tec..
Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı
Gündem

Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanca tavırlarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, darbe ihtimalini az gördüğünü..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay