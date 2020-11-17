Adalet Bakanı Gül: Mağdur haklarını genişletiyoruz

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Gül, şöyle devam etti: “Suçtan zarar gören kişiyi yargısal mekanizmalar içerisinde kendi derdiyle başbaşa bırakmak hukuk devletinde mümkün değildir. Adalet bu hakların yerini bulmasıdır. Mağdurlara, suçu yetkili makamlara bildirmeleri konusunda cesaret verici bir yaklaşım içinde olmalıyız. Özellikle kadınlara ve aile içi şiddet vakaları gibi mağduriyetlerde hukukun onların yanında olduğunu ortaya koymalısınız.”