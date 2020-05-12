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Aktüel

Adalet Bakanı Gül: "(Kovid-19 tedbirleri) Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazırdır."

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:20:14 -
Adalet Bakanı Gül: "(Kovid-19 tedbirleri) Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazırdır."
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