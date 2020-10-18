  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti
Aktüel

Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:56:17 -
Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. KKTC ve Kıbrıs Türkü için hayırlı olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan İsrail'in beklemediği açıklama
Dünya

Mısır'dan İsrail'in beklemediği açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafız, İsrail'in Filistin'de Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa etme kararının barış sürec..
Türkiye füzeleri ateşlemişti! NATO'dan skandal S-400 açıklaması
Gündem

Türkiye füzeleri ateşlemişti! NATO'dan skandal S-400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi ile ilgili bir açıklama da NATO'dan geldi. Yapılan açıklamada, "Bu sistem NATO mütt..
Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar
Gündem

Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Sinop'ta test etmesi Yunan medyasında gündem oldu. S-400'lerin Yunanistan'a kar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay