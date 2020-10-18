Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:
"KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. KKTC ve Kıbrıs Türkü için hayırlı olsun."