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Aktüel Adalet Bakanı Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyelerini kabul etti
Aktüel

Adalet Bakanı Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyelerini kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:37:44 -
Adalet Bakanı Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyelerini kabul etti

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve beraberindekileri kabul etti.

Gül, konuk heyeti makamında ağırladı. Yaklaşık bir saat süren kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve adli iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Karadağ Yüksek Mahkeme üyeleri de katıldı.

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