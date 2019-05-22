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Adalet Bakanı Gül: 30 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanacaktır

Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır."

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:19
Adalet Bakanı Gül: 30 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanacaktır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.
 
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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:19
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Açıklama

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