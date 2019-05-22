Adalet Bakanı Gül: 30 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanacaktır Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi. dedi.

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