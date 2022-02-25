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Gündem Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ukrayna'dan tahliye açıklaması
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ukrayna'dan tahliye açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 23:31:00 -
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ukrayna'dan tahliye açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızı kurtarmak için karadan tahliyeler başlatıldı. İnşallah her bir vatandaşımız, sağ salim ülkemize getirilecektir. Bugün nerede darda bir Türk vatandaşı varsa onun yardımına koşan güçlü bir Türkiye vardır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." açıklaması yaptı.

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