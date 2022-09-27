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Gündem Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama! Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 00:28:00 -
Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama! Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.

Bakan Bozdağ, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

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