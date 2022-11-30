Adalet Bakanı Bozdağ, o gelişmeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! İşte şimdi hapı çok fena yuttular
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütlerinin savunuculuğuna soyunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilgili çalışmaların bitirildiğini söyleyen Bozdağ, “Çalışmayı neticelendirdik ama sayın Cumhurbaşkanımıza henüz sunmadık” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. TTB ile ilgili çalışmaların bitirildiğini söyleyen Bozdağ, “Çalışmayı neticelendirdik ama sayın Cumhurbaşkanımıza henüz sunmadık” dedi.
Anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Anayasa’nın son şekli verildi. (Muhalefetle istişare süreci) Zaten ziyaretimizi yaptık. Görüşlerini, desteklerini kendilerinden talep ettik. Ayrı bir ziyaret olur mu onu bilemem. Şu anda yeni bir ziyarete ihtiyaç gözükmüyor” ifadelerini kullandı.
“Son şekli verildi, Meclis'e gelecek"
Başörtüsü düzenlemesine ilişkin de konuşan Bozdağ, “Son şekli verildi, Meclise gelecek. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Mecliste olacak. Muhalefet ile Meclise sunulduktan sonra temas olabilir” açıklamasında bulundu.