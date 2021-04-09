Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini duyurdu.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun."