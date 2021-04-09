  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü
Aktüel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 21:01:00 - 2021-04-09 21:07:08
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini duyurdu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranlarını derinden sarsan bir haber geldi. Ünlü oyuncu Ekin Koç’un (Sultan Sencer), koronavirüs testi poziti..
Metin Feyzioğlu'ndan olay Erdoğan sözleri!
Gündem

Metin Feyzioğlu'ndan olay Erdoğan sözleri!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler sarf etti. Erdoğan'ın çok sam..
Taciz atışı yapan teröristler öldürüldü
Aktüel

Taciz atışı yapan teröristler öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde Türk askerlerine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay