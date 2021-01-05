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Aktüel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ı andı:
Aktüel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ı andı:

"İzmir adliyesini hedef alan teröristlere karşı canını siper eden kahraman polisimiz Fethi Sekin'i ve personelimiz Musa Can'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Şehitlerimizi asla unutmayacağız"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:00:53 -
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ı andı:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit olan polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı özel kliple andı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir adliyesini hedef alan teröristlere karşı canını siper eden kahraman polisimiz Fethi Sekin'i ve personelimiz Musa Can'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Şehitlerimizi asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Sekin ve Can anısına hazırladığı özel klibi de paylaştı.

"Sana sıkılan kurşun ciğerime saplanır, bilmem bu acı nasıl yüreğimde saklanır. Can verdiğin bayrağın, tabutuna sarılmış, sana yüce Yaradan cennetten yer ayırmış. Şehidim rahat uyu, biz bekleriz vatanı, bu millet affeder mi sana kurşun atanı..." sözleriyle hazırlanan şarkının yer aldığı klip, Sekin ile Musa Can'ın fotoğrafları, olay yeri ve cenaze törenlerinden görüntüleri içeriyor.

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