Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz." Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz."

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