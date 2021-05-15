Adalar'daki kayıp yüzlerce atın hesabını veremeyen CHP'li İmamoğlu! İBB'de 'Atlı Zabıta' dönemi başladı
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, Adalar'da kullanılan, kendi sorumluğundaki kayıp yüzlerce atın hesabını verememişken, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 'Atlı Zabıta' uygulamasını başlattı.
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İBB gözetiminde sahiplendirileceğinin sözü verilen Adalarda'ki bin 179 fayton atının büyük bir kısmının kayıp olduğu ortaya çıkmıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB atların sahiplendirildiği yönünde açıklama yapsa da bu açıklama kamuoyunu tatmin etmemişti. İBB, gelen tepkilerden sonra 224 atın öldüğünü itiraf etmişti. Geri kalan yüzlerce atın akıbeti ise belirsizliğini koruyor.
İBB'de atlı zabıt dönemi!
Adalar'da atların kullanımını 'hayvan hakları' diyerek sona erdirip, yandaşlarına şirin görünen CHP'li Ekrem İmamoğlu, aradan geçen süreden sonra, İstanbul Taksim Meydanı'nda 'atlı zabıta' dönemine geçti. Uzun süre önce kurulan birim, İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimi yaptı. Adalar'daki yüzlerce atın akıbeti belirsizliğini korurken, İstanbullu şimdi de İstiklal Caddesi'nde kullanılan atlara bakılıp, bakılamayacağının endişesini yaşıyor.