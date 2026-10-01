  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP'li Yıldız’dan fon krizi açıklaması: Meclis’te komisyona gerek yok, adli mesele Gidenler FETÖ’cüler olsa kucak açarlardı! Avrupa’nın yeni sığınmacı planı ortaya çıktı Verilen 2 doz ilaca rağmen kalbi durmadı! İnfaz masasından hastane odasına Sevan Nişanyan’dan Kemalistleri şok edecek çıkış ‘Türkiye’de Laiklik çökmüştür’ Fon krizi sonrası Erdoğan’dan talimat: Her kim olursa olsun onları bulun! Nafakada referans inancımız olsun! Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır Telegram’da dehşete düşüren skandal! Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satmışlar MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar!
Gündem Ada ulaşımına hava engeli: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi!
Gündem

Ada ulaşımına hava engeli: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ada ulaşımına hava engeli: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi!

Kuzey Ege’de etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını da vurdu. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın gerçekleştirilmesi planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 17.00, Gökçeada'dan saat 08.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da saat 09.00 ve 18.00'deki seferlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Marmara’da kuvvetli yağış! Motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı geldi
Marmara’da kuvvetli yağış! Motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı geldi

Yerel

Marmara’da kuvvetli yağış! Motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı geldi

Hopa'da fırtına: Dev dalgalar mendireği aştı
Hopa'da fırtına: Dev dalgalar mendireği aştı

Gündem

Hopa'da fırtına: Dev dalgalar mendireği aştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23