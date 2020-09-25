Acun’un TV8’inde yayınlanan Kırmızı Oda’nın psikiyatrisi konuştu
Acun Ilıcalı’nın TV8’inde başlayan Kırmızı Oda isimli dizinin baş mimarı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, hasta gizliliğini görmezden gelerek açıklamalarda bulundu.
Türkiye’ye getirdiği formatlarla Türk aile yapısının altına dinamit döşeyen Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda isimli dizinin baş mimarı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu açıklamalarda bulundu.
TV8'de yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda isimli dizi, vatandaşların büyük tepkisini çekti.
Yurt dışından devşirdiği formatlarla kasasını doldurmaya çalışan Acun Ilıcalı’ya sosyal medyadan 'Bu kadarı da fazla' yorumları yapılmıştı.
Dizide Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun psikiyatri kliniğine gelen ve tedavi gören danışmanlarının gerçek yaşadıkları milyonların gözüne, hasta gizliliği ihlal edilerek sokuluyor.
Dizinin çıkışından sonra konuşan psikiyatri Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, vatandaşların tepkisini ve hasta gizliliğinin ihlal edilmesini görmezden gelerek, ‘dizi rekor kırmaya devam ediyor. Kırmızı Oda ile birlikte umarım ülkemiz dizi dünyası artık çok başka bir boyuta geçer’ dedi.
Açıklamalar sonrası takipçilerin ve diziye tepki gösterenlerin yorumları merak konusu oldu.