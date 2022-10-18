Acun'un adamından tarihi görgüsüzlük! Somer şefin o hareketine tepki yağıyor

MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun bir koruma ordusuyla alışveriş merkezine gitmesi "Yok artık" dedirtmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Yoksa Sivrioğlu bir megastar da ben mi fark etmedim?" sorusunu sorduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun bir alışveriş merkezine koruma ordusuyla girmesi sosyal medyada gündem oldu.

Altı-yedi kişinin Sivrioğlu'nu çembere alıp AVM'ye sokmasına anlam veremedim doğrusu! (...)

Sivrioğlu ünlü biri ama bu kadar çok korumaya ihtiyaç duyacak kadar ünlü değil!

Gerçekten merak ettim, Sivrioğlu için altı-yedi korumaya neden ihtiyaç duyuldu? AVM yönetimi mi korumayı abarttı ya da Sivrioğlu yemek yapacak diye kaçırılmasından mı korkuldu?

Yoksa Sivrioğlu bir megastar da ben mi fark etmedim?"