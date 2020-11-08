Acun'dan sonra paraya doymadı... "Şeyma Subaşı şimdi de o işadamına kapağı attı" iddiası
Türkiye’de devşirme programlarla adeta para basan Acun Ilıcalı’nın meşhur ettiği Şeyma Subaşı’nın şimdi de Mohammed Alsaloussi isimli Mısırlı zengin iş adamına kapağı attığı ileri sürüldü.
Yurtdışından devşirdiği programları Türkiye’de yayınlayarak kasasını dolduran Acun Ilıcalı ile evlendikten sonra hiçbir kabiliyeti olmamasına rağmen magazin medyası tarafından meşhur edilen Şeyma Subaşı, koronavirüs vakalarının arttığı dönemde partiden partiye koşmasıyla gündeme geldi.
Subaşı, Türkiye İzmir depreminin acısını yaşarken sosyal medya hesabından ‘Cadılar Bayramı’ partisinden fotoğraflar paylaşmış ve tepkilerin odağı haline gelmişti.
Acun’un verdiği nafaka ile lüks bir hayat süren Subaşı’nın Miami’de tatilde olduğu öğrenildi.
Acun ile boşandıktan sonra paraya para demeyen Subaşı’nın şimdilerde Mohammed Alsaloussi isimli Mısırlı zengin bir işadamına kapağı attığı iddia edildi.