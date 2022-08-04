Acun Ilıcalı'ya büyük darbe!

Survivor programının hem yapımcılığını hem sunuculuğunu üstlenen, medya patronu olarak anılan Acun Ilıcalı iki yıldır dolu dizgin aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yollarını ayırdı. İddiaya göre Altunkaya sevgilisi Ilıcalı'yı terk etti. Son zamanlarda eski eşi Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın paylaşımına yorum yapması akıllara o soruyu getirdi.

Medya patronu olarak anılan Acun Ilıcalı kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından gönlünü 23 yaşındaki Çağla Ayça Altunkaya'ya kaptıran Ilıcalı iki yıldır sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşıyordu ki bomba iddia gündeme damga vurdu. İddiaya göre Altunkaya sevgilisi Ilıcalı'yı terk etti. Nedeni ise şoke etti.

Acun Ilıcalı ile uzun zamandır beraber olduğu Çağla Ayça Altunkaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. 2 yıla yakındır beraber olan çift ani bir kararla ayrılma kararı aldı.

Ayrılmanın nedeni ise herkesi şoke etti. İşte Acun Ilıcalı-Çağla Ayça Altunkaya ayrılığına dair detaylar.

Şeyma Subaşı'ndan ayrıldıktan sonra 23 yaşındaki Çağla Ayça Altunkaya ile bir ilişkiye başlayan Acun Ilıcalı, iddialara göre ilişkisini sonlandırdı. Ayrılık iddiaları magazine bomba gibi düşerken, ayrılma nedeni ise herkesi şoke etti

En son Cedi Osman-Ebru Şahin düğününde görülen ikili bir daha yan yana görülmedi. Ilıcalı katıldığı davetlere Altunkaya'yı götürmeyince ayrılık iddiaları da ayuka çıktı. İlişkileri hakkında pek konuşmayan ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın bir paylaşımına yorum yapması da dikkatlerden kaçmamıştı. Ilıcalı ile ortak kızları olan Melisa'nın fotoğrafına yorum yapan Subaşı, kalp emojisi göndererek eski kocasını hala takip ettiği gösterdi.

Peki Acun Ilıcalı- Çağla Ayça Altunkaya ilişkisi Şeyma Subaşı yüzünden mi bitti? Merak edenler en çok bu sorunun cevabını aramaya başladı.

İddialara göre; Gittiği her yere Altunkaya ile giden Ilıcalı'nın, son zamanlarda yalnız gezmesi dikkat çekerken ayrılık kararının Altunkaya tarafından alındığı söyleniyor.

Çağla Ayça Altunkaya, Esat Yontuç'un oğlunun doğum gününde yer almayınca Acun Ilıcalı ile aralarının açıldığı ve ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.