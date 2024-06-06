Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasındaki laf dalaşı devam ediyor: Hiç mi vicdanın yok?

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'de Ersin Düzen'in sorularına cevap verdi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Başkanımızın yeni dönem hakkındaki planları beni çok heyecanlandırdı. Ben operasyon adamıyım. Başkanımız da, ‘Seni operasyonlarda kullanmak istiyorum.’ dedi. Fenerbahçe benim damarlarıma işlemiş. Önceliğim tabii ki Fenerbahçe olacak. Bu bir tutku, bunu anlatamam… Başkanımızla birbirimizi tamamlıyoruz. İki farklı insanız. Çok ciddi farklarımız var ve en büyük avantajımız bu olacak. Birleştiğimiz tek nokta Fenerbahçe’nin çıkarları."

"Koca bir enkaz Ali Koç’un üstüne kaldı"

"Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe, 621 milyon euro borçtaydı. Stadyum geliri önden alınmıştı. Bu borcun faizi de var. Koca bir enkaz Ali Koç’un üstüne kaldı. Son iki senedir ivmeyi görüyorsun… Aziz Yıldırım, kulübü bıraktığı gün Fenerbahçe’nin kadro değeri 75 milyon euro. Beşiktaş’ın o anki değeri 123 milyon. Aziz Yıldırım’ın bıraktığı Fenerbahçe bu… Bu bir gerçek! 600 milyon borç 75 milyon kadro değerinden, 300 milyon borç 200 milyon kadro değerine gelinmiş. Nereden nereye gelmişiz… İyi anlamak lazım."

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"Ali Koç’un teknik direktör seçiminde hataları oldu"

"Ali Koç’un ilk dönemindeki teknik direktör seçimlerinde bazı hatalar oldu. 2 veya 3 teknik direktör seçiminde bence hata vardı."

"Hiç mi vicdanın yok?"

"Aziz Yıldırım’ı anlayamıyorum. Ne zaman başkan değişti, Aziz Yıldırım bana düşman oldu. Aziz Yıldırım varken de kulübe yardım ediyordum. 5-6 güne kadar benle hiçbir problemi yokken şimdi akla hayale sığmayacak iftiralarda bulunmaya başladı. Hiç mi vicdanın yok?"

"Aziz Yıldırım, Dominika’daki insanların pasaport olayını Dominik Cumhuriyeti zannetmiş… Aynı ülke bile değil! Dominik pasaportunun herhangi bir esprisi yok. Acun’a, Ali Koç’a iftira atabilirsin ama Fenerbahçe’ye atmayacaksın! İrfan Can’la ilgili bir iftirası var. Biz her zaman, ‘Aslolan Fenerbahçe.’ deriz ama bir kişi hariç Aziz Yıldırım…"

"Mourinho, Aziz Yıldırım’ın önerdiği rakam için diretmedi"

"Jose Mourinho, ‘Aziz Yıldırım’ın verdiği parayı vermek zorunda değilsiniz.’ dedi. Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelme isteğini görünce ‘şampiyon olduk’ dedim. Jose Mourinho, takımımızın hızını artırmak istiyor. Takımı yavaş buluyor. Seçim kazanacağız diye hemen bir isim getirmek mi, yoksa hocamızın puzzle’ını tamamlayacak bir isim getirmek mi?"

"Mourinho, Szymanski’ye bayılıyor"

"Fenerbahçe’ye çok iyi isimler gelecek. Jose Mourinho, Szymanski’ye bayılıyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi’ne katılır mıyız onu bilemem. Bizim masadaki konumuz; bu seneki Şampiyonlar Ligi değil. Seneye şampiyonluk, sonraki sene şampiyonluk, sonraki sene bir daha şampiyonluk."

"4-5 üst düzey oyuncu transferi olacak"

"Ortak düşüncemiz, takıma 4-5 üst düzey oyuncu transferi. Mourinho’nun gelişinden sonra takımda kalmak isteyen oyuncular var. Sadece yıldız değil, efektif yıldızlar gelecek. Hepimizin rüyası gerçek olacak. Hocamız ve kadroyla eski Kadıköy’ü geri getireceğiz. Öyle bir kadro olacak ki… İnsan yerinde oturamayacak."

"Aklımda bir medya projesi var… Seçilirsek yılda 20-25 milyon euro gelir bekliyorum."

"Mert Hakan Yandaş kalacak gibi düşünüyorum. Bu konu gündemde."

"Ali Koç’un ağzından hayalleri değil, gerçekleri duyabilirsiniz."