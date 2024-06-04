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Spor Acun Ilıcalı patladı! "Dediklerini ispatlasın bırakacağım!"
Spor

Acun Ilıcalı patladı! "Dediklerini ispatlasın bırakacağım!"

Yeniakit Publisher
2024-06-04 23:52:00 -
Acun Ilıcalı patladı! "Dediklerini ispatlasın bırakacağım!"

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki yorumlarına cevap verdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki yorumlarına cevap verdi.

Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım." dedi.

Fenerbahçe için her şeyi göze aldığını söyleyen Ilıcalı, "Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil içerideymiş." sözlerini sarf etti.

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