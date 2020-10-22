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Biyografi Acun Ilıcalı kimdir nerelidir? Acun Ilıcalı hayatı
Biyografi

Acun Ilıcalı kimdir nerelidir? Acun Ilıcalı hayatı

Acun Ilıcalı kimdir? Aslen Erzurumlu olan Acun Ilıcalı Edirne’de doğdu. Acun Ilıcalı hayatı. İlk ve orta okulu Edirne okuyan Acun Ilıcalı, liseyi İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesinde bitirdi. Anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, ailesinden kalan mirası iki yıl gibi kısa bir sürede tüketti. Bağdat Caddesi’nde kot dükkanı açan Acun Ilıcalı, dükkandan zarar edip iflas etti. Basın sektörüne Show TV’de spor muhabiri olarak kapağı atan Acun Ilıcalı servetini nasıl kazandı? İşte Acun Ilıcalı’nın hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:25:00 - 2020-10-22 16:55:00

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Acun Ilıcalı hangi işlerde çalıştı?

Acun Ilıcalı nerelerde çalıştı? Bağdat Caddesinde kot dükkanını işletemeyen Acun Ilıcalı, arkadaşı referansıyla 1996 yılında Show TV'ye kapağı attı. Show TV’de Yasin İlker’in isteğiyle spor muhabiri olarak işe başladı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, Beşiktaş muhabirliği olarak olarak çalıştı. Acun Ilıcalı, 1999 yılında Show TV'de yayınlanan Televole programı içinde 15 dakikalık kesitler halinde yayınlanan ”Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programını sundu. Takvimler 2004’ü gösterdiğinde Acun Medya ismiyle kendi şirketini kuran Acun Ilıcalı, 2013 yılında satın aldığı TV 8 televizyonu üzerinden ile toplumun ahlakını zarar veren Survivor, Yok Böyle Dans ve O Ses Türkiye, Rising Star Türkiye, İşte Benim Stilim adlı yurt dışından devşirdiği programları ile cebini doldurmuştur.

Acun Ilıcalı serveti

Yurt dışında devşirdiği ahlaksız programlarıyla gençlerin beynini uyuşturan Acun Ilıcalı,  2011 yılında 2.836.191 TL gelir vergisi ödeyerek en yüksek Türkiye’de gelir vergisine sahip listenin 62. Sırasında yer almıştır. 

Acun Ilıcalı askerlik yaptı mı?

Sözde yapımcı Acun Ilıcalı,  askerliğini bedelli olarak yaptı. 1999 yılında çıkarılan bedelli askerlik yasası kapsamında 5.000 Alman markı ödeyerek takvimler 2000’i gösterdiğinde parasını ödeyerek bir aylık askerlik yaptı. 

Acun Ilıcalı çocukları

Acun Ilıcalı’nın kaç çocuğu var? Soruları zaman zaman merak edilmekte. Acun Ilıcalı’nın Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Melisa Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı adlı 4 kızı vardır.

Acun Ilıcalı'nın eşleri kimler?

Acun Ilıcalı’nın kaç eşi var? Acun Ilıcalı kaç evlilik yaptı? Acun Ilıcalı’nın eşleri kimler? Acun Ilıcalı’nın eşlerinin isimleri neler?soruları da yine zaman zaman sorulmakta. Acun Ilıcalı’nın  Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile evlendi.

Acun Ilıcalı kaç evlilik yaptı?

1988 yılında Seda Başbuğ ile evlenen Acun Ilıcalı’nın bu evliliğinden Banu adında bir kızı oldu. İlk eşi olan Seda Başbuğ ile yollarını 1995 yılında ayıran Acun Ilıcalı, 2003 yılında ise bu kez Zeynep Yılmaz ile dünya evine girdi. Acun Ilıcalı-Zeynep Yılmaz çiftinden Zeynep ve Yasemin adında iki kızı dünyaya geldi. Evli olduğu halde ahlaksız ilişkiyi yaşayan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz’ı Şeyma Subaşı ile aldatması sonucu, çift mahkemelik oldu. Ancak bu mahkemeden Zeynep Yılmaz istediğini alamadı ve dava düştü. Acun Ilıcalı’nın gayri meşru ilişki yaşadığı Şeyma Subaşı, 2013 yılında Melisa adlı kızı dünyaya getirince, Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı bu kez tek celsede boşandı. 2017 yılında ise Acun Ilıcalı, evli iken gayri meşru ilişki yaşadığı Şeyma Subaşı ile evlendi. Bu evlilik de kısa sürdü ve Acun Ilıcalı 2018 senesinde Şeyma Subaşı boşandı. Acun Ilıcalı’nın yaptığı evliliklerinden dört kızı oldu.

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