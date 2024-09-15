  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Gündem Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor!
Gündem

Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 00:40:00 -
Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor!

İngiltere Championship’in 5. Hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City sahasında Sheffield United ile karşı karşıya geldi.

İngiltere Championship'te 5. hafta geride kalırken 3 puanlı Hull City 22. sıraya geriledi.

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City rakibine 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. Dakikada Gustavo Hamer ve 66. Dakikada Sam McCallum kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte ilk 5 haftanın ardından 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan Hull City sadece 3 puanla 22. Sıraya yerleşti. Sheffield United ise 9 puanla 4. Sırada yer aldı.

Lig Kupası’na da ilk turda veda ederek sezona kabus gibi başlayan Hull City’de taraftarlar takımın sahibi Acun Ilıcalı’dan harekete geçmesini istedi.

 

Acun Ilıcalı'nın tek rakibi ortaya çıktı: Öyle açıklamalar yapmış ki, yer yerinden oynayacak cinsten…
Acun Ilıcalı'nın tek rakibi ortaya çıktı: Öyle açıklamalar yapmış ki, yer yerinden oynayacak cinsten…

Spor

Acun Ilıcalı'nın tek rakibi ortaya çıktı: Öyle açıklamalar yapmış ki, yer yerinden oynayacak cinsten…

Serhat Akın çıldırdı! Acun Ilıcalı'ya bakın ne dedi
Serhat Akın çıldırdı! Acun Ilıcalı'ya bakın ne dedi

Spor

Serhat Akın çıldırdı! Acun Ilıcalı'ya bakın ne dedi

Bu hamle ses getirecek! Acun Ilıcalı bombayı patlattı
Bu hamle ses getirecek! Acun Ilıcalı bombayı patlattı

Spor

Bu hamle ses getirecek! Acun Ilıcalı bombayı patlattı

Acun’un meşhur ettiği soytarı hayatının şokunu yaşadı! 18 yıl hapis cezası aldı
Acun’un meşhur ettiği soytarı hayatının şokunu yaşadı! 18 yıl hapis cezası aldı

Medya

Acun’un meşhur ettiği soytarı hayatının şokunu yaşadı! 18 yıl hapis cezası aldı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Samimi biri değil devlet denetim altında tutmalı.

hakann

Müslüman Türk gençliğinin dini ve manevi değerlerini sistematik bir şekilde törpülüyor... bu adamın altını kazısan kuvvetle muhtemel bizden biri çıkmayacaktır. Hükumet bu adama ve bunun gibilere fırsat vermemelidir!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan Anayasa'nın 4. maddesi açıklaması: Ahmağa anlatır gibi söyledim
Gündem

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan Anayasa'nın 4. maddesi açıklaması: Ahmağa anlatır gibi söyledim

Anayasa'nın 4. maddesi hakkında yaptığı açıklamalarla büyük ses getiren HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, eleştirilere ilişkin olarak, "Ahmağa anl..
Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı
Sosyal Medya

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Bodrum’da su kıtlığı nedeniyle halk mücadele ederken, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin Bülent Ersoy’a olan hayranlığı tartışmala..
Namaz kılıyor diye… Tesettüre giren Kurtlar Vadisi oyuncusuna skandal sözler
Gündem

Namaz kılıyor diye… Tesettüre giren Kurtlar Vadisi oyuncusuna skandal sözler

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi Çakır'ı oynayan Fatma Büşra Ayaydın, önce namaza başladı ardından tesettüre girdi. Oyunculuğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23