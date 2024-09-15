Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor!
İngiltere Championship’in 5. Hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City sahasında Sheffield United ile karşı karşıya geldi.
İngiltere Championship'te 5. hafta geride kalırken 3 puanlı Hull City 22. sıraya geriledi.
MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City rakibine 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. Dakikada Gustavo Hamer ve 66. Dakikada Sam McCallum kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte ilk 5 haftanın ardından 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan Hull City sadece 3 puanla 22. Sıraya yerleşti. Sheffield United ise 9 puanla 4. Sırada yer aldı.
Lig Kupası’na da ilk turda veda ederek sezona kabus gibi başlayan Hull City’de taraftarlar takımın sahibi Acun Ilıcalı’dan harekete geçmesini istedi.
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