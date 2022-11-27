Acun Ilıcalı işte şimdi hapı yuttu! Aldın mı boyunun ölçüsünü aslanım?
Acun Ilıcalı'nın toplumun ahlaki yapısını bozmak için türlü yayınları piyasaya sürdüğü TV8'de bir dizi daha çuvalladı.
Acun Ilıcalı'nın toplumun ahlaki yapısını bozmak için türlü yayınları piyasaya sürdüğü TV8'de bir dizi daha çuvalladı.
Televizyon ekranlarının yeni sezon işlerinden Tuzak dizisi için beklenen final kararı geldi.
Tv8'in yeni sezon işlerinden Tuzak dizisi, ilk bölümünden itibaren reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.
Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın yer aldığı, yapımcılığını ACUNMEDYA ve Fabrika Yapım’ın üstlendiği dizinin önce yayın saati değişti.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; 30 Kasım Çarşamba gününden itibaren 22.30’a alınan dizi için ise bugün final kararı verildi. Alınan karar ekibe de bildirildi.
Tuzak, 13. bölümünde ekrana veda edecek.