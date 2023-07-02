Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı bakıcıda büyüyor! Ilıcalı'dan dikkat çeken dadı paylaşımı...
Boşanan Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin kızı Melisa'nın genellikle Türkiye dışında olan anne ve babasının yanına sırayla gittiği öğrenilirken, Acun Ilıcalı kızının bakıcısı ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesajla paylaştı.
2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, boşanan annesi ile babası arasında mekik dokuyor. Şeyma Subaşı neredeyse kızı da oraya uçuyor. Bu durum baba Acun Ilıcalı için de geçerli.
Bu süreçlerde Melisa'nın hayatını bir bakıcı ile geçirdiği öğrenildi.
Acun Ilıcalı Melisa'nın bakıcısını öptüğü ve ona sevgi gösterdiği anları paylaştı.
Ilıcalı paylaşıma "Bir dadıdan daha fazlası" mesajını ekledi.
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