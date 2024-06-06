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Spor Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’dan 10 milyon TL istedi
Spor

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’dan 10 milyon TL istedi

Yeniakit Publisher
2024-06-06 17:42:00 - 2024-06-06 17:46:00
Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’dan 10 milyon TL istedi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala, Ali Koç'un listesindeki isimlerden Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de hafta sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki polemik sürerken Yıldırım, Ali Koç'un listesinde bulunan Acun Ilıcalı için dikkat çeken suçlamalarda bulunmuştu.

10 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ilıcalı, Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL tazminat davası açtı.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldım, Acun ılıcalı ile ilgili gündemi sarsan ifadeler kullanmıştı. İşte Yıldırım'ın o sözleri:
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"Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. 'Yapma, senin için kötü olacak' dedim, uyardım. 'Ya ben yapmıyorum etmiyorum falan' dedi. Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın."

"Adnan Oktar konusuna girersem, sokağa çıkamaz. Adnan Hoca meselesinde onun için oturdum 3 bin 500 sayfa fezleke okudum. Suçlananların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor."

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