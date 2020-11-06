Acun dur durak bilmiyor... MasterChef'teki son görüntüler rezaleti gözler önüne serdi!
Acun’un kanalında ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye' adlı sözde yemek yarışmasında reyting için her bölüm ekrana yansıtılan kavgalara bir yenisi daha eklendi. Dünkü bölümde Eray isimli yarışmacı annesi yalındaki kadın yarışmacıya demediğini bırakmadı. Saygı, ahlak, hoş görü gibi toplumun değerlerinin hiçe sayıldığı program hiç bir uyarı almadan yayınlanmaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 5 Kasım Perşembe akşamı 93. bölümüyle ekranlara geldi.
Yarışmada eleme potası oylaması sırasında Eray ve Esra adlı yarışmacılar birbirine girdi.
Ağlamamak için kendini zor tuttu
Tartışmanın devamında Eray adlı yarışmacı, annesi yaşındaki kadın yarışmacı Esra'yı demogoji yapmakla suçlarken yoğun psikolojik baskıya maruz kalan kadın yarışmacı ağlamamak için kendisini zor tuttu.
Acun’un sık sık tartışma, entrika ve kavgalarla gündeme gelen sözde yemek yarışması MasterChef’te hem yarışmacıların hem de izleyicilerin psikolojilerini olumsuz yönde etkileyecek olayların reyting uğruna popohlanması duyarlı izleyicilerinde tepkisi çekiyor.